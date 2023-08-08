"Nasıl bir nazar bu!" MasterChef'te şaşırtan kaza! Danilo Şef'in ayağına yağ döküldü

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçıkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; yarışmacılardan 45 dakikada 25 adet tulumba yapmalarını istedi. Tüm yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Oyun sırasında Barbaros'un yanına giden Danilo Şef, ona iltifat ettikten sonra diğer yarışmacıların performanslarını tek tek izledi. O sırada elindeki kabı rafa kaldırmak isteyen Barbaros, yağı yanlışlıkla İtalyan şefin ayağına döktü.

DANİLO ŞEF ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA Tİ'YE ALDI

Danilo Şef, "Barbaros yemin ediyorum var ya nasıl bir nazar bu! İyi ki sıcak değildi, yoksa beni yakmıştın" diyerek genç yarışmacıyı ti'ye aldı.

BARBAROS'UN SÖZLERİ EKRAN BAŞINDAKİLERİ GÜLÜMSETTİ

"Mehmet Şef'im söyledin yine söyleyeceğini olmayacak şey oldu. Adamın ayağına yağ döktük." ifadelerini kullanan Barbaros ise izleyenleri gülümsetti.

Mehmet Yalçınkaya da "Niye ayakkabı giymiyorsun" diyerek sandaletli Danilo Şef'e göndermede bulundu.

Şeflerin değerlendirmesi ardından en başarılı bulunan; Sergen, Tolga, Rıfat, Ayaz ve Eda arasından Tolga ile Sergen son ikiye kaldı. Mavi takım kaptanı olan Sergen, kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u seçti.

Tahsin, Dilara, Ayaz, Tolga, Azize, Suna, Alican, Gamze ve Rıfat bu hafta Sergen'in kaptan olduğu mavi takımda; Eray, Tanya, Sefa, Esra, Batuhan, Çağatay Barış, Eda ve Mert de Barbaros'un kaptan seçildiği kırmızı takımda yarışacak.

