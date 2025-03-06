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Nasıl gassal olunur? Gassal olmak için nereye başvurulur? Şartları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 16:37
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Meslek seçimi, belli kriterler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Kişiler, geleceklerinde yapacakları meslekleri seçerlerken yetenekleri, ilgi alanları, kazanç ve mesleğin gelecek vaat etmesi gibi çeşitli özellikleri değerlendirmelidirler. Bu anlamda nasıl gassal olunduğu da merak edilmektedir.

Nasıl gassal olunur? Gassal olmak için nereye başvurulur? Şartları nelerdir?

İçindekiler

  • Gassal nedir?
  • Nasıl gassal olunur?
  • Gassal olmak için nereye başvurulur?
  • Gassallık şartları nelerdir?

Son zamanlarda adı çok fazla duyulan gassallık mesleği hem kadınlar hem de erkekler için uygun görülen bir meslektir. Dini inanışlar doğrultusunda oluşmuş olan bu mesleği seçmek isteyen kişilerin bazı özelliklere sahip olması ve bazı eğitimler alması gerekir.

Gassal nedir?

Bir kişinin ölümünün ardından gerçekleştirilen defin işlemleri ve cenaze hazırlığı sırasında bazı aşamalar bulunur. Bunlardan biri de dini inanışlar doğrultusunda yapılan ölü yıkama aşamasıdır. Bu aşamayı gerçekleştiren kişilere gassal adı verilir.

Gassal olan kişiler erkek ise erkek meftaları kadın ise kadın meftaları yıkayabilir. Bu mesleği icra eden kişiler cenaze hizmetleri konusunda uzmanlaşmış olan ve bu işlemlerdeki her aşamaya hakim olan kişilerdir. Bazı şartları bulunan gassallık mesleği için gassal eğitimi alınmalıdır.

Nasıl gassal olunur?

Gassal şartlarına uygun olan kişiler belli eğitimlerden geçmelidirler. Başvuru yapmak da gassal olmak için gerekli olan bir aşamadır. Bu mesleği icra etmek isteyen kadın ya da erkek kişiler süreç içinde şu adımları gerçekleştirmelidir:

  • Açılan gassallık kursunda eğitim almak
  • Dini eğitim almak
  • Alınan eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanmak
  • Pratikte deneyim kazanmak

Gassal olmak için nereye başvurulur?

Gassal olarak çalışabilmek için önce gassal başvurusu işlemi yapılmalıdır. Türkiye’de gassal olmak isteyen kadınlar ya da erkekler başvurularını ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yapmalı ve bu kurumlardan eğitim almalıdırlar.

Bu alanda yetkili devlet kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği seminerlere katılarak gassallık eğitimi alınır. Sertifika da diyanet tarafından verilir. Gassal olmak isteyen kişiler bir imam hatip lisesinde ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı kurslara katılmalıdır.

Gassallık şartları nelerdir?

Gassal olmak isteyen kişiler için belirlenen bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

  • İslam dini hakkında temel bilgilere sahip olunmalıdır ve özellikle cenaze işlemlerini bilmek gerekir.
  • Yıkama ve taşıma işlemleri için gerekli fiziksel güce sahip olunmalıdır.
  • Devlet kurumunun gerekli gördüğü ve şart koştuğu sertifikalar alınmalıdır.
  • Kişiler saygılı ve empati yeteneği gelişmiş olmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Gassal
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