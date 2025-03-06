Nasıl gassal olunur? Gassal olmak için nereye başvurulur? Şartları nelerdir?

Son zamanlarda adı çok fazla duyulan gassallık mesleği hem kadınlar hem de erkekler için uygun görülen bir meslektir. Dini inanışlar doğrultusunda oluşmuş olan bu mesleği seçmek isteyen kişilerin bazı özelliklere sahip olması ve bazı eğitimler alması gerekir.

Bir kişinin ölümünün ardından gerçekleştirilen defin işlemleri ve cenaze hazırlığı sırasında bazı aşamalar bulunur. Bunlardan biri de dini inanışlar doğrultusunda yapılan ölü yıkama aşamasıdır. Bu aşamayı gerçekleştiren kişilere gassal adı verilir.

Gassal olan kişiler erkek ise erkek meftaları kadın ise kadın meftaları yıkayabilir. Bu mesleği icra eden kişiler cenaze hizmetleri konusunda uzmanlaşmış olan ve bu işlemlerdeki her aşamaya hakim olan kişilerdir. Bazı şartları bulunan gassallık mesleği için gassal eğitimi alınmalıdır.

Nasıl gassal olunur?

Gassal şartlarına uygun olan kişiler belli eğitimlerden geçmelidirler. Başvuru yapmak da gassal olmak için gerekli olan bir aşamadır. Bu mesleği icra etmek isteyen kadın ya da erkek kişiler süreç içinde şu adımları gerçekleştirmelidir:

Açılan gassallık kursunda eğitim almak

Dini eğitim almak

Alınan eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanmak

Pratikte deneyim kazanmak

Gassal olmak için nereye başvurulur?

Gassal olarak çalışabilmek için önce gassal başvurusu işlemi yapılmalıdır. Türkiye’de gassal olmak isteyen kadınlar ya da erkekler başvurularını ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yapmalı ve bu kurumlardan eğitim almalıdırlar.

Bu alanda yetkili devlet kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği seminerlere katılarak gassallık eğitimi alınır. Sertifika da diyanet tarafından verilir. Gassal olmak isteyen kişiler bir imam hatip lisesinde ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı kurslara katılmalıdır.

Gassallık şartları nelerdir?

Gassal olmak isteyen kişiler için belirlenen bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır: