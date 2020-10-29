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Nasipse Olur filmi konusu nedir? Nasipse Olur filmi oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur filmi ne zaman çekildi? İşte Nasipse Olur filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Romantizm ve komedi öğeleriyle bezenen Nasipse Olur filmi oyuncu kadrosundaki isimlerle izleyicisine eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 15 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Nasipse Olur filmine olan ilgi arttı. Vizyona girdiği dönemde büyük ses getirmeyi başaran film hakkında sorular çoğaltıldı. Peki Nasipse Olur filmi hangi yıl çekildi? Nasipse Olur filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Nasipse Olur filmi konusu nedir? Nasipse Olur filmi oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur filmi ne zaman çekildi? İşte Nasipse Olur filmi...

Vahdet Erdoğan yapımcılığını üstlendiği Nasipse Olur filminin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturdu. Nasipse Olur filminin senaryosunu ise Barış Başar üstlendi. Başrollerini Algı Eke ve Burak Sevinç’in paylaştığı Nasipse Olur filminin oyuncu kadrosunda popüler isimler yer aldı. Oyunculuk performansıyla gözleri dolduran Nasipse Olur konusu ile de merak uyandırmayı başardı. İşte Nasipse Olur filminin detayları...

NASİPSE OLUR KONUSU

nasipse olur

Nasipse Olur filmi konusunu temelde başına gelen üst üste felaketlere karşı mücadele eden genç bir kadını anlatıyor. Hayattaki en büyük tutkusu pasta yapmak olan Günfer, geçimini de pastacılık üzerinden sağlıyor. Babasının vefatının sonrasında adeta büyük bir yıkım yaşayan Günfer, kendisini toparlamaya çalışırken bir darbede amcasından görür. Amcasının kumar borcu yüzünden Günfer’in babasından kalan emek fırınana mafya dadanmaya başlar. Mafyayla mücadele etmeye çalışırken Günfer’in aşk hayatı da tepe taklak olur. Evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenen Günfer bir anda kendini büyük bir boşlukta hisser. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

nasipse olur

Başrollerini Algı Eke ve Burak Sevinç’in paylaştığı Nasipse Olur filminin oyuncuları arasında Nur Sürer, Ünal Yeter, Selahattin Taşdöğen, Yeşim Dalgıçer ve Hakan Bulut yer aldı.

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