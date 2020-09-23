Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Desert People dizisinin kadrosunda

Son olarak Netflix yapımı Russian Doll ile dikkatleri üzerine çeken Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Amazon’un yarım saatlik bölümlerden oluşacak olan Desert People dizisinin kadrosunda boy gösterecek. Desert People, Palm Springs'te bir kulüp işleten Iraklı bir göçmen aileyi konu alıyor. Shawkat, Los Angeles'ta birinci nesil bir Amerikalı olarak cinselliği ve kimliğiyle hesaplaşan, ebeveynlerin yetişkin kızı olarak rol alacak.

Shawkat ve Lyonne seriyi birlikte yarattı. Shawkat senaryoyu yazacak, kendisi ve Lyonne aynı zamanda Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens ve Dianne McGunigle'la birlikte yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Durmak bilmeyen Lyonne, şu anda birçok proje ile ilgileniyor. Çalışkan sanatçı ve Animal Pictures şu anda Amazon'da animasyon komedi “The Hospital”ı da geliştiriyorlar. Lyonne ayrıca kısa süre önce eleştirmenlerce beğenilen Netflix komedisi "Russian Doll"da ortak yazar ve başrol oyuncusu olarak yer aldı. Şov, komedi dalında en iyi kadın oyuncu, bir komedi dizisi için en iyi senaryo ve yönetici yapımcı olarak en iyi komedi dizisi olmak üzere üç Emmy adaylığı kazandı. Şu anda bu dizinin ikinci sezon çalışmaları devam ediyor.

