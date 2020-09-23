Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Desert People dizisinin kadrosunda

Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Desert People dizisinin kadrosunda

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Göçmen bir ailenin hayatını konu alacak olan Amazon dizisi Desert People’ın oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Desert People dizisinin kadrosunda

Son olarak Netflix yapımı Russian Doll ile dikkatleri üzerine çeken Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Amazon’un yarım saatlik bölümlerden oluşacak olan Desert People dizisinin kadrosunda boy gösterecek. Desert People, Palm Springs'te bir kulüp işleten Iraklı bir göçmen aileyi konu alıyor. Shawkat, Los Angeles'ta birinci nesil bir Amerikalı olarak cinselliği ve kimliğiyle hesaplaşan, ebeveynlerin yetişkin kızı olarak rol alacak.

ccelebritiesNatasha-Lyonne-Alia-Shawkat

Shawkat ve Lyonne seriyi birlikte yarattı. Shawkat senaryoyu yazacak, kendisi ve Lyonne aynı zamanda Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens ve Dianne McGunigle'la birlikte yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Durmak bilmeyen Lyonne, şu anda birçok proje ile ilgileniyor. Çalışkan sanatçı ve Animal Pictures şu anda Amazon'da animasyon komedi “The Hospital”ı da geliştiriyorlar. Lyonne ayrıca kısa süre önce eleştirmenlerce beğenilen Netflix komedisi "Russian Doll"da ortak yazar ve başrol oyuncusu olarak yer aldı. Şov, komedi dalında en iyi kadın oyuncu, bir komedi dizisi için en iyi senaryo ve yönetici yapımcı olarak en iyi komedi dizisi olmak üzere üç Emmy adaylığı kazandı. Şu anda bu dizinin ikinci sezon çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Yaşayan efsaneyi yeniden izleyeceğimiz filmin tarihi belli oldu Yaşayan efsaneyi yeniden izleyeceğimiz filmin tarihi belli oldu
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Czn Burak zirvede! Yakın zamanda kimse onun rekorunu kıramaz
Czn Burak zirvede! Yakın zamanda kimse onun rekorunu kıramaz
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
Merakla beklenen seri sete çıktı: Tedbirler en üst seviyede
Merakla beklenen seri sete çıktı: Tedbirler en üst seviyede
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Penélope Cruz ve Antonio Banderas'lı Official Competition filminin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor
Penélope Cruz, gaza bastı! Banderas’la birlikte sete çıktı
Sophia Loren’in başrolündeki 'The Life Ahead'in yayın tarihi belli oldu
Yaşayan efsaneyi yeniden izleyeceğimiz filmin tarihi belli oldu
Succession, Euphoria, Watchmen ve Game of Thrones hakkında Casey Bloys'tan çarpıcı açıklama
Bu dizilerin akıbeti ne olacak? Patron konuştu...
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
Sosyal medyada paylaşıldı: Tom Cruise'un uzaya gideceği tarih belli oldu
Hayalleri gerçek oluyor... Uzaya gideceği tarih belli oldu!
Beklenen haber geldi: Fantastic Beasts 3 çekimleri başladı
Merakla beklenen seri sete çıktı: Tedbirler en üst seviyede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.