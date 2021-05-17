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Naz Elmas teknede yakalandı! Gerçek ortaya çıktı

17.05.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ve yaptığı 'photoshop'larla gündeme gelen oyuncu Naz Elmas, eşi ile tekne tatiline çıktı. Göcek'te objektiflere yansıyan çiftten Elmas'ın kilolu hali dikkat çekti.

Naz Elmas teknede yakalandı! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın pandemi sürecini Göcek'te gaçiriyor. Arkadaşları ve eşi Erol Özmandıracı ile denize giren Elmas teknede görüntülendi.

Sık sık sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Elmas'ın görüntüsü olay oldu.

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Magazinburada'nın haberine göre oyuncunun kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

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Naz Elmas’ın paylaşımları “Photoshop’u abartmış sanki”, "Bu ne hal", "Kimse seni uyarmıyor mu" yorumlarına sebep olmuştu.

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Oyuncu, gelen eleştirilerin ardından kısa süre sonra fotoğrafını silmişti.


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Naz Elmas
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