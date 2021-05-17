Naz Elmas teknede yakalandı! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın pandemi sürecini Göcek'te gaçiriyor. Arkadaşları ve eşi Erol Özmandıracı ile denize giren Elmas teknede görüntülendi.

Sık sık sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Elmas'ın görüntüsü olay oldu.

Magazinburada'nın haberine göre oyuncunun kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

Naz Elmas’ın paylaşımları “Photoshop’u abartmış sanki”, "Bu ne hal", "Kimse seni uyarmıyor mu" yorumlarına sebep olmuştu.

Oyuncu, gelen eleştirilerin ardından kısa süre sonra fotoğrafını silmişti.



