Naz Mila'dan Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Mila, sık sık cüretkar paylaşımlara imza atıyor.

Fenomen gelin adayı zaman zaman takipçilerinin sorularını da yanıtlıyor ve argo tarzıyla da herkesi şoke ediyor. Naz Mila son olarak da Camdaki Kız dizisini izlerken bir paylaşım yaptı ve yorumda bulundu. Mila'nın yorumu herkesi şoke etti.

Naz Mila dizide Feride rolüne hayat veren Nur Sürer'i paylaşarak şu yorumu yaptı: Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde.

