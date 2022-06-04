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Naz Mila'dan gecelikli yatak pozu! Çok cüretkar

04.06.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mila, bu defa saten geceliği ile yatakta çekildiği pozunu paylaştı.

Naz Mila'dan gecelikli yatak pozu! Çok cüretkar

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak yatakta paylaşım yapan Naz Mila, sosyal medyayı salladı.
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Naz Mila'nın 'İyi geceler' notunu düştüğü paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi.

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Naz Mila
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