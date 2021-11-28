Naz Mila göğüslerini soran takipçisinin mesajını paylaştı

Televizyonda yayınlanan bir evlilik programında gelin adayı olarak tanınan ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Naz Mila yine gündem oldu.

Cesur pozlar vermekten ve dekolte sınırlarını aşmaktan çekinmeyen Mila göğüslerini öne çıkaran pozuyla arabanın içinde takipçileriyle dertleşti.

Farklı filtreleri deneyen Naz Mila gelen bir mesajı da hemen paylaştı. Naz Mila kendisine sorulan "Göğüsler de doğal mı Naz?" sorusuna yanıt verdi.

Naz Mila bu mesajı paylaşarak "Benim her yerim doğal ama inanmıyorsunuz, siz bilirsiniz" dedi.



