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Naz Mila göğüslerini soran takipçisinin mesajını paylaştı

28.11.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında popüler gelin adaylarından biri olan Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila "Her yerim doğal" dedi. Mila'nın göğüs dekoltesi takipçilerinin ilgisini çekti.

Naz Mila göğüslerini soran takipçisinin mesajını paylaştı

Televizyonda yayınlanan bir evlilik programında gelin adayı olarak tanınan ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Naz Mila yine gündem oldu.

Cesur pozlar vermekten ve dekolte sınırlarını aşmaktan çekinmeyen Mila göğüslerini öne çıkaran pozuyla arabanın içinde takipçileriyle dertleşti.

Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! &quot;Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz&quot;Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

Farklı filtreleri deneyen Naz Mila gelen bir mesajı da hemen paylaştı. Naz Mila kendisine sorulan "Göğüsler de doğal mı Naz?" sorusuna yanıt verdi.

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Naz Mila bu mesajı paylaşarak "Benim her yerim doğal ama inanmıyorsunuz, siz bilirsiniz" dedi.


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Naz Mila Zuhal Topal
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