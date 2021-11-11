Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.

Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila'nın tarzı ve yorumları gündem oluyor. Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.

Göğüslerini öne çıkaran ceketi ve ilginç sütyeniyle beğeni toplayan Mila'ya mesaj yağdı.

Sütyeniyle ilgili sorulara yanıt veren Mila açıklamasında "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" dedi.

"DONUMA KADAR SATIYORUM"

Naz Mila kendisine gelen, “Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu” sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Naz Mila, “Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum” yanıtını vermişti.



