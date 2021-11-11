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Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

11.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila program sonrasında da sık sık gündem oldu. Mila son olarak da ilginç sütyeniyle gündeme geldi.

Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"

Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.

Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila'nın tarzı ve yorumları gündem oluyor. Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.

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Göğüslerini öne çıkaran ceketi ve ilginç sütyeniyle beğeni toplayan Mila'ya mesaj yağdı.

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Sütyeniyle ilgili sorulara yanıt veren Mila açıklamasında "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" dedi.

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"DONUMA KADAR SATIYORUM"

Naz Mila kendisine gelen, “Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu” sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Naz Mila, “Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum” yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila
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