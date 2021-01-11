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Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

11.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, ormanda çekilen yarı çıplak paylaşımla olay oldu.

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

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İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

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Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Bolu'da ormanlık alanda iç çamaşırlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Naz Mila, yine dikkatleri üzerine çekti. Kalçasındaki öpücük izi dikkatlerden kaçmayan Naz Mila'ya çok sayıda yorum geldi.

Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
yurtdışından dönünce bende hemen bir parka gidip soyunacam bu işte para var arkadaş soyunan soyunana birde kış ortasında benim neyim eksik
sen nasıl bir annesin kızındandamı utanmıyorsun rezil
insanları baştan çıkarıyor kimse bu kanıp cehenneme bilet almasın

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