Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşi varmış! Anneler Günü fotoğrafında ortaya çıktı

Yeşilçam'in usta oyuncusu ve 'Sultan' lakabıyla tanınan Türkan Şoray'ın kendi kadar ünlü kardeşi Nazan Şoray'ı sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray ile Nazan Şoray Anneler Günü'nde aynı fotoğrafı ve aynı notu paylaştı. Paylaşımda dikkat çeken bir detayla gerçek ortaya çıktı.

Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekti. Magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı.

Figen Çevik Gezer, Türkan Şoray’ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi olarak biliniyor.

Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray'ın Anneler Günü'nü paylaşımına beğeni yağdı.



