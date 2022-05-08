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  4. Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşi varmış! Anneler Günü fotoğrafında ortaya çıktı

Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşi varmış! Anneler Günü fotoğrafında ortaya çıktı

08.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray ve kendi gibi ünlü kardeş Nazan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı.

Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşi varmış! Anneler Günü fotoğrafında ortaya çıktı

Yeşilçam'in usta oyuncusu ve 'Sultan' lakabıyla tanınan Türkan Şoray'ın kendi kadar ünlü kardeşi Nazan Şoray'ı sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray ile Nazan Şoray Anneler Günü'nde aynı fotoğrafı ve aynı notu paylaştı. Paylaşımda dikkat çeken bir detayla gerçek ortaya çıktı.

Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekti. Magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı.

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Figen Çevik Gezer, Türkan Şoray’ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi olarak biliniyor.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray'ın Anneler Günü'nü paylaşımına beğeni yağdı.


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anneler günü Türkan Şoray
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