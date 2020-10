Nazilli Belediye Başkanı Özcan muhtarlarla yemekte buluştu

"27 milyon lira borç ödedik"

Nazilli’nin borç yükünün 75 milyon liraya düştüğünü müjdeleyen Başkan Özcan, “Bugün itibariyle 27 milyon lira borç ödemişiz. Nazilli Belediyespor’un borcunu yarı yarıya indirdik. Toplamda 110 milyon liralık bir ödeme yaptık. Bu ödemenin içerisinde borçlardan eksiltebildiğimiz rakam 27 milyon lira. İller Bankası’ndan her ay yüzde 38 kesinti yapılıyor. Bizim her ay 3 milyon 800 bin lira maaş ödememiz var. Devletten gelen pay 2 milyon 200 bin lirada kaldığı zaman biz her ay 1 milyon 600 bin lira ekstra para bulmak zorunda kalıyoruz. Bu yatırımların az olmasının sebeplerinden bir tanesi. Çok şükür bu süreç içerisinde o ciddi kristal yapıyı çözdük. Yavaş yavaş da aşağı indireceğiz. Hizmetlerimiz de bundan sonra daha da güçlü bir şekilde artarak gidecek” diye konuştu.

"Kavga değil, hizmet sözü verdik"

Nazilli’nin içinde bulunduğu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aştıklarını ifade eden Özcan, “Aradaki kavgaların hepsini bir tarafa bıraktık. Yereliyle geneliyle birlikte hareket ettik. Hepimiz bu millete hizmet sözü verdik, kavga sözü vermedik. Kavganın, çekişmenin tarafı değiliz. Siyaset yapacak olsaydım ilçe başkanı olarak kalmaya devam ederdim. Ama ben sizlerle beraber Nazilli’ye hizmet etmek istedim. Nazilli’ye kazandıracak çok fazla şey var. Verdiğimiz sözler var” diyerek Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle Nazilli’ye büyük katkı sunduklarını aktardı.