Nazilli Belediyespor Başkanı iddialara çok ilginç bir şekilde cevap verdi! ''Şike yapacak paramız yok ki''

2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia edilmişti. Kimsenin şut çekmediği maç sonucunda Ankaraspor playoff’a kalmayı, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantilerken Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü. Bu gelişmenin ardından Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya açıklamalarda bulundu.

"ŞİKE YAPACAK PARAMIZ YOK"

Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, kulübün mali açından zor günler geçirdiğini belirterek, "Bizim şike yapacak paramız yok ki. Bunu tüm kamuoyu biliyor. Çok cüzi miktarlara takım kurmuş bir yönetimiz. Bu algılara kimsenin itibar edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da riske girmemesi çok normal. Maçın 19'uncu dakikasında Serhat Aslan kardeşimizin çapraz bağı koptu. Madem bu kadar şaibeli bir maçtı, benim kardeşimin neden çapraz bağı koptu?" ifadelerini kullandı.

"TÜM İNCELEMELERE AÇIĞIZ"

Hiçbir kulüple para trafiği içinde olmadıklarını anlatan Kaya, federasyonun tüm incelemelerine açık olduklarını kaydetti.

İki takım arasında dün oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

Müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

DAKİKADA 90'DA ATAK YAPTI DİYE AZARLADILAR

Nazilli Belediyespor'da Tibet, 90. dakikada ceza sahasına doğru topla beraber depar attı. Sonrasında yapılan müdahale sonrası topu kaybetti ve tehlikeli atak savuşturuldu. Bu olay sonrası Ankarasporlu futbolcular, Nazilli Belediyespor oyuncusu Tibet'in yanına gidip tartışma yaşadı.





