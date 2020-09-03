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Nazım Sangare Beşiktaş'a yakın

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 03.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'nin transferi için kırmızı beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin de kadrosuna dahil etmeyi planladığı milli futbolcunun siyah-beyazlılara daha yakın olduğu öğrenildi.

Nazım Sangare Beşiktaş'a yakın

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare, kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor. Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı. Deneyimli futbolcunun transferi konusunda iki kulüp yöneticilerinin olumlu geçen ilk görüşmesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sangare'nin Beşiktaş'a daha yakın olduğu öğrenildi.

Fraport TAV Antalyaspor'a 2017'de Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück'ten 250 bin dolara transfer edilen Nazım Sangare, performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Defansın sağında başarıyla görev yapan milli futbolcu, 2019-2020 Süper Lig sezonunda 23 maçta forma giydi.

Oynadığı karşılaşmalarda 1 gol atıp, 1 gol pası veren Sangare, akan oyunda 16 isabetli orta, 29 şut pası ve 25 çalımla hücuma katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu yüzde 82 top kapma oranı ve 58 pas arası (rakibin pas yolunu önceden sezip topun gidiş yoluna girerek kazanılan top) ile başarılı bir sezon geçirdi.

(DHA)

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