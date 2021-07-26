Nazım Sangare: Farklı mevki maçta zorluyor

Fenerbahçe'nn hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendiği maçın sonrasında Nazım Sangare ve Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada stoper oynayan ve ağları sarsan Nazım, "İlk defa stoper oynadım. İdmanlarda denedik ama maçta farklı mevki daha zor oluyor. Çok yoğun ve sert idmanlar yapıyoruz, böyle istekli devam etmek istiyoruz." dedi.

Gol atan bir diğer isim olan Zajc ise, "Zor maçtı. Şu anda hazırlık sürecinin ortasındayız, zaman zaman ayaklarımızda yorgunluk da hissedebiliyoruz. Saha zordu, hava sıcaktı ama iyi oynadık ve golleri bulduk. Takım olarak iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

