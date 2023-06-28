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Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı! Pasta seçimi sosyal medyanın diline düştü

28.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin gözde çifti Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı. Nazlı Sabancı'nın eşi için özel yaptırdığı dondurmalı pasta sosyal medyanın diline düştü. Nazlı Sabancı'nın yaptırdığı pastayı görenler "Biz yaptırınca fakir derler ama onlar yapınca elit oluyor" yorumunu yaptı.

Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı! Pasta seçimi sosyal medyanın diline düştü

Sosyetenin ünlü isimleri Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Sabancı, eşinin doğum günü için özel bir pasta yaptırdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık hamilelik pozlarını takipçileri ile paylaşamn Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın doğum günü için romantik bir kutlama yaptı.

4 gün önce düğün törenlerine ait bir fotoğrafı paylaşan Nazlı Sabancı, "Aşkım doğum günün kutlu olsun. Yazacak çok şey var ama onları söyleyeceğim" notunu yazdı.

Nazlı Sabancı 1

Nazlı Sabancı, dün akşam da eşi için romantik bir kutlama gerçekleştirdi. Ünlü isim, Hacı Sabancı için dondurmalardan oluşan bir pasta yaptırarak "Mutlu yıllar Hacıkom. Seni çok seviyoruz" yazdırdı.

Nazlı Sabancı 2

Nazlı Sabancı'nın yaptırdığı pasta sosyal medyada gündem oldu. Pastayı görenler; "Biz yaptırınca fakir derler ama onlar yapınca elit oluyor" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Sabancı nazlı sabancı sosyal medya

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