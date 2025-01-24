SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu

NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçındaki takımların ilk 5 oyuncuları duyuruldu.

NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, oylamayı zirvede tamamladı.

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise ilk 5'e giremedi. Batı Konferansı'nın forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 6. sırayı alan Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.

All-Star maçı yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Her iki konferanstan yedişer yedek oyuncu, NBA başantrenörleri tarafından belirlenecek.

NBA All-Star'da toplam 24 oyuncu mücadele edecek. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

Her takımda 8 oyuncu olacak. 24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat'ta oynanacak maçtan galip çıkan takım olacak.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:

  • Doğu Konferansı ilk 5 oyuncuları:

Jaylen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Batı Konferansı ilk 5 oyuncuları:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ayşe Barım soruşturmasına dört oyuncunun daha adı karıştı

Ayşe Barım soruşturmasına dört oyuncunun daha adı karıştı

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu gönderiliyor! Jose Mourinho biletini kesti...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu gönderiliyor! Jose Mourinho biletini kesti...

Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Pelkas geri döndü! Resmi açıklama geldi

Pelkas geri döndü! Resmi açıklama geldi

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.