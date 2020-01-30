NBA All-Star maçının formatı, Kobe Bryant'ı için değiştirildi

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 17 Şubat'taki 69. NBA All-Star karşılaşması, 26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ı onurlandırmak amacıyla farklı bir formatta oynanacak.

Los Angeles Lakers'tan Lebron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığındaki takımların karşılaşacağı all-star maçının ilk üç periyodunda da skor 0-0'dan başlayacak. Böylece 12'şer dakikadan oynanacak ilk üç periyodun galibi ayrı belirlenmiş olacak.

Üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez all-star seçilen ve 4 defa all-star maçının en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak. Süresiz oynanacak son çeyrekte söz konusu hedef sayıya ilk ulaşan taraf maçı kazanacak. Örnek olarak ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluşması durumunda son periyotta ulaşılması gereken hedef skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan taraf 24, 95 sayı kaydeden takım ise 29 sayı bularak maçı kazanmaya çalışacak.

İlk üç periyotta galip gelecek takıma 100'er bin dolar, karşılaşmayı kazanan ekibe ise 200 bin dolar para ödülü verilecek. İki takımın da mücadeleden elde ettiği gelir, Chicago merkezli hayır kurumlarına bağışlanacak.

Öte yandan Kobe Bryant'ın anısına all-star hafta sonu organizasyonu için yapılacak diğer değişiklikler de daha sonra duyurulacak.

(AA)

