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NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

NBA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bu yıl ABD’nin Chicago şehrinde yapılacak olan NBA All-Star karşılaşmasının kaptan ve ilk 5’lerin ardından yedek oyuncular da belli oldu.NBA All-Star etkinliği ABD’nin Chicago şehrinde bulunan United Center’da organize edilecek.

NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

Bu yıl ABD'nin Chicago şehrinde yapılacak olan NBA All-Star karşılaşmasının kaptan ve ilk 5'lerin ardından yedek oyuncular da belli oldu.

NBA All-Star etkinliği ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da organize edilecek. All-Star'da yapılacak olan maçta takım kaptanları ile ilk 5'ler belli olmuştu. Takımlara Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo kaptanlık yapacak.

Ligdeki başantrenörlerin belirlemeleriyle yedek oyuncular da seçildi. Bu yıl All-Star maçında Adebayo, Gobert, Ingram, Mitchell, Sabonis ve Tatum ilk kez yer alacak. NBA All-Star karşılaşmasında ilk 5 ve yedekler şöyle oldu:

BATI KONFERANSI

İlk 5: LeBron James (Los Angeles Lakers) (Kaptan), Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Yedekler: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Rudy Gobert (Utah Jazz), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets)

DOĞU KONFERANSI

İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) (Kaptan), Trae Young (Atlanta Hawks), Kemba Walker (Boston Celtics), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Yedekler: Jimmy Butler (Miami Heat), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Bam Adebayo (Miami Heat), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Jayson Tatum (Boston Celtics)

(İHA)

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ABD nba all star chicago United Center

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