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NBA'de 16 oyuncuda koronavirüs tespit edildi!

NBA HABERLERİ  | 26.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

NBA'de 16 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

NBA'de 16 oyuncuda koronavirüs tespit edildi!

NBA'de 302 basketbolcuya yapılan Koronavirüs testleri sonucunda 16 basketbolcunun testleri pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 11 Mart'ta ertelenmiş ve kalan maçların oynanacağı 31 Temmuz'da olacağı belirlenmişti. Kalan maçların oynanması öncesinde 302 basketbolcuya Koronavirüs testi yapılırken, 16 basketbolcunun testi pozitif çıktı.

NBA yönetiminden yapılan açıklamada 16 oyuncunun tedavi sürecine başlandığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

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