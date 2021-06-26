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NBA'de Bucks, Hawks karşısında seriyi eşitledi

26.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde Atlanta Hawks'ı 125-91 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisini 1-1'e getirdi.

NBA'de Bucks, Hawks karşısında seriyi eşitledi

NBA play-off turuna tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi ikinci maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Jrue Holiday 22, Brook Lopez 16, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

İlk maçta 48 sayı üreten Trae Young'ın 15 sayıda kaldığı Hawks'ta ise Danilo Gallinari 12, Cam Reddish ve John Collins 11 sayılık performans sergiledi.

NBA play-off turu, yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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NBA
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