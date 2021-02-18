NBA'de Clippers'ı yenen Jazz, serisini 9 maça çıkardı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 5 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Jazz'ı 18 sayı farkla yendi ve bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarlarından olurken, Rudy Gobert 23 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı. Clippers'ta ise Louis Williams 16, Reggie Jackson 15, Amir Coffey 13 sayıyla oynadı.

FURKANLI 76ERS 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets'ı 118-113 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Ev sahibi ekipte Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaunt, Tobias Harris 24 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçı 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Konuk takımda John Wall 28, Demarcus Cousins ve Jae'Sean Tate 19'ar sayı üretti.

KAYNAK: AA

FOTOĞRAF: REUTERS

