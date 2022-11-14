NBA'de Embiid'den 59 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 7 blokluk performans

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. All-star pivot Embiid, Atlanta Hawks potasına 42 sayı atmasından bir gün sonra çıktığı Jazz maçında da 59 sayı kaydetti.

28 yaşındaki Embiid, NBA'de blok istatistiğinin tutulmaya başladığı 1973-74 sezonundan itibaren bir maçta 50 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 5 blok barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

Jazz cephesinde Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt, kenardan oyuna giren Malik Beasley 18 ve Collin Sexton 15 sayıyla mücadele etti.

GARLAND'IN 51 SAYISI CAVALİERS'A YETMEDİ

Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers deplasmanından 129-124 galip ayrıldı.

Timberwolves'ta D'Angelo Russell 30 sayı, 12 asist, Karl-Anthony Towns 29 sayı, 13 ribaunt, Rudy Gobert de 15 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı.

Cavaliers'ın all-star oyun kurucusu Darius Garland, 10 üç sayı isabetiyle 51 sayı atarak iki alanda da kariyer rekorunu kırdı.

Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Cedi Osman ise 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

LAKERS 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Los Angeles Lakers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 116-103 mağlup ederek 5 maç sonra kazandı.

LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta 37 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Anthony Davis, galibiyetin mimarı oldu. Lonnie Walker 25 sayı, Russell Westbrook ise 14 sayı, 12 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant'in 31 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 135-145

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 102-92

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 124-129

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 105-98

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 103-126

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 122-115

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 116-103

