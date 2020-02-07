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NBA'de Ersan'ın takımı Bucks, Furkan'ın ekibi 76ers'ı yendi

NBA HABERLERİ  | 07.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

NBA'de iki milli basketbolcunun karşı karşıya geldiği maçta Ersan İlyasova'nın ekibi Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 112-101 mağlup etti. Müsabakada Furkan 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile, Ersan da 2 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

NBA'de Ersan'ın takımı Bucks, Furkan'ın ekibi 76ers'ı yendi

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 skorla mağlup ederek 44. galibiyetini elde etti.

Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova 6 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 2 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 20 ribaund ile double double yaptı.

Philadelphia'da ise Bu sezonki 21. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Furkan Korkmaz 28 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Tobias Harris 25 sayı, 7 ribaund ve Joel Embiid 19 sayı, 11 ribaund ile oynadı.

RUSELL WESTBROOK 41 ATTI

Houston Rockets, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 121-111'lik skorla yenerek 33. galibiyetini kazandı. Houston'da Russell Westbrook 41 sayı, 8 ribaund ve James Harden 14 sayı, 7 asist, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 12. yenilgisi alan Lakers'ta ise Anthony Davis 32 sayı, 13 ribaund ve LeBron James 18 sayı, 15 ribaund ve 9 asist ile müsabakayı tamamladı.

TOPLU SONUÇLAR:

New York Knicks: 105 - Orlando Magic: 103
Chicago Bulls: 119 - New Orleans Pelicans: 125
Milwaukee Bucks: 112 - Philadelphia 76ers: 101
Portland Trail Blazers: 125 - San Antonio Spurs: 117
Los Angeles Lakers: 111 - Houston Rockets: 121

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA furkan korkmaz philadelphia 76'ers ersan ilyasova milwaukee bucks

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