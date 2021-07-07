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NBA'de final serisinin ilk maçında kazanan Phoenix Suns

07.07.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçını, Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup eden Phoenix Suns kazandı.

NBA'de final serisinin ilk maçında kazanan Phoenix Suns

Evinde oynadığı karşılaşmada Suns, oyunun genelinde Bucks'a oranla daha iyi savunma yaptı ve rakibini 13 sayı farkla yenerek final serisinde 1-0 öne geçti.

Suns'ta Chris Paul 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Devin Booker 27 sayı ve 6 asistle takımının skor yükününü çekerken, Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaptı. Mikal Bridges 14, Cameron Payne ile Cameron Johnson 10'ar sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 10 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt üretti.

Final serisinin ikinci maçı, 9 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te yine Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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NBA
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