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NBA'de finalin adı değişmedi

NBA HABERLERİ  | 29.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

NBA'de Golden State Warriors, yıldızları Kevin Durant ve Stephen Curry'nin skorer performanslarının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 101-92 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

NBA'de finalin adı değişmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde konuk olduğu Houston Rockets'ı 101-92 yenen Golden State Warriors, finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.

NBA Batı Konferansı final serisi 7. maçında son şampiyon Golden State Warriors, Houston Rockets ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Rockets, ilk çeyreğini 24-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 54-43 üstün gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Warriors, üçüncü periyotu 76-69 önde tamamladı. Son çeyrekte aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Golden State Warriors, mücadeleyi 101-92 kazandı.

Bu galibiyetle seride 4-3 öne geçen Warriors, finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu. Warriors'ta Kevin Durant 34 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 27 sayı,10 asist, 9 ribaunt ve 4 top çalma, Klay Thompson 19 sayı, Draymond Green ise 10 sayı ve 13 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Chris Paul'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Rockets'ta all-star James Harden 32 sayı, 6 asist, 6 ribaunt ve 4 top çalma, Eric Gordon 23 sayı ve 6 asist, Clint Capela 20 sayı ve 9 ribaunt, PJ Tucker 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors, NBA'de 4'üncü kez üst üste finalde karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maçta Warriors, 1 Haziran Cuma günü Cavaliers'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
golden state warriors kevin durant stephen curry NBA

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