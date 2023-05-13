SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de Lakers ile Heat, konferanslarında finale kaldı

NBA'de Lakers ile Heat, konferanslarında finale kaldı

13.05.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile Miami Heat, serilerini 4-2 kazanarak konferanslarında finale yükseldi.

NBA'de Lakers ile Heat, konferanslarında finale kaldı

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, yıldızı oyuncusu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 122-101 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-2 kazanan Lakers, konferans finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu.

Lakers'ta James 30 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Austin Reaves 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, D'Angelo Russell 19 sayı, Anthony Davis 17 sayı, 20 ribaunt, Lonnie Walker 13 sayı ile takımına galibiyeti getirdi.

Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Donte DiVincenzo 16 sayı, 4 ribaunt, Kevon Looney 9 sayı, 18 ribaunt, Draymond Green 9'ar sayı ve ribauntla mücadele etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NBA'de Heat ve Knicks konferans yarı finaline kaldıNBA'de Heat ve Knicks konferans yarı finaline kaldı
Arda Turan transferinde büyük skandal!Arda Turan transferinde büyük skandal!
Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...
Anahtar Kelimeler:
NBA ligi maçı son şampiyon maçın

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

Yeni sezonda yabancı kuralı değişecek mi?

Yeni sezonda yabancı kuralı değişecek mi?

Süper Lig tarihine geçecek! F.Bahçe'nin yıldızına rekor bonservis... İngilizler duyurdu

Süper Lig tarihine geçecek! F.Bahçe'nin yıldızına rekor bonservis... İngilizler duyurdu

Erden Timur'dan transfer için çarpıcı açıklama!

Erden Timur'dan transfer için çarpıcı açıklama!

Ve o açıklama geldi! Timur'dan Icardi sözleri...

Ve o açıklama geldi! Timur'dan Icardi sözleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.