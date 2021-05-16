NBA'de Lakers play-off umudunu son maça taşıdı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 7. sırasındaki Lakers, yıldızları Lebron James ve Anthony Davis'in sakatlıktan döndüğü maçta Pacers'ı 7 sayı farkla mağlup etti.

Davis 28 sayı, 5 asist ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, James ise 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla sezonun 41. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Caris LeVert'ün 28 sayı, 12 asist ve JaKarr Sampson'ın 20 sayı, 3 ribauntluk performansları Pacers'ın yenilgisini önleyemedi.

Lakers'ın play-off turuna direkt gidebilmesi için yarın New Orleans Pelicans'ı yenmesi, Portland Trail Blazers'ın da Denver Nuggets'a kaybetmesi gerekecek. Aksi durumda son şampiyon Lakers, 18-21 Mayıs tarihindeki play-in turnuvasına katılacak.

SUNS, LİDERLİK UMUDUNU KAYBETMEDİ

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 140-103 mağlup ederek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.

Yedi oyuncunun çift hanelere çıktığı Suns'ta Devin Booker 27 sayı, 4 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasında boy gösterecek olan Spurs'te Keldon Johnson ve Gorgui Dieng 18'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.