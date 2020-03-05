NBA'de rekorlar gecesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Luka Doncic'in iki rekora daha imza attığı maçta Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatmalar sonunda 127-123 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle biten günün en çekişmeli karşılaşmasında Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatma sonunda 4 sayı farkla geçti.

Sezonun 38. galibiyetine ulaşan Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 12 ribaunt ve 5 blokla maçın en skorer ismi oldu. Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren takımın yıldızı Luka Doncic ise 30 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 22. kez "trible-double" yaptı.

Sloven oyuncu, eski yıldız basketbolcu Jason Kidd'i geçerek Dallas Mavericks tarihinin bir sezonda en çok triple-double yapan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sezon 30 sayı ve üstü atarak 10. kez triple-double yapan 21 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden ve Russell Westbrook'tan sonra bunu başaran 5. oyuncu unvanını da elde etti.