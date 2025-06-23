NBA’de şampiyon Oklahoma City Thunder

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisi 7. ve son maçında Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi. Paycom Center’da oynanan mücadeleden 103-91’lik skorla galip ayrılan Thunder, seriyi 4-3 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Oklahoma’da 29 sayı ve 12 asistle double-double yapan Shai Gilgeous-Alexander, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Jalen Williams 20 sayı, Chet Holmgren ise 18 sayıyla oynadı. Pacers’ta ise Bennedict Mathurin’in 24 sayı, 13 ribaund, Pascal Siakam ve T. J. McConnell 16’şar sayısı şampiyonluk için yeterli olmadı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, FİNALLERİN MVP’Sİ SEÇİLDİ

Thunder’in Kanadalı basketbolcusu Shai Gilgeous-Alexander, normal sezon ve Batı Konferans Finali’nin ardından finallerin de en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Gilgeous-Alexander, ayrıca aynı sezonda MVP, sayı kralı ve finaller MVP’si olan tarihteki 4. isim oldu. Daha önce NBA’de Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan ve Shaquille O’Neal bunu başarmıştı.

THUNDER İSMİYLE İLK ŞAMPİYONLUK

Seattle SuperSonics ismiyle 1979’da şampiyon olan Thunder, 2008’de yarışmacı haklarını Oklahoma’ya taşıdı. Yeni ismiyle NBA’de son olarak 2012 yılında final oynayan Thunder, Miami Heat’e 4-1 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Indiana Pacers’ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Oklahoma City Thunder, yeni adıyla kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

PACERS, 2. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Indiana Pacers, 2. kez mücadele ettiği NBA finalinde şampiyonluğa uzanamadı. NBA’de daha önce 2000 yılında final oynayan Indiana Pacers, Los Angeles Lakers’a mağlup olmuştu.