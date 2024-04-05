NBA'de Warriors'tan üst üste 6. galibiyet

NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ı 133-110 mağlup eden Warriors'ta Stephen Curry ve Klay Thompson, 29'ar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

HARDEN, NBA TARİHİNDE GEÇTİ

Los Angeles Clippers konuk ettiği Denver Nuggets'ı 102-100 mağlup etti.

Clippers'ta James Harden, karşılaşmada 20 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt ile oynadı. Harden, bu performansıyla NBA tarihinde 25 bin sayı, 6 bin ribaunt ve 7 bin asist barajını geçen 4. oyuncu oldu.

NBA'de daha önce Russell Westbrook, Oscar Robertson ve LeBron James bu başarıyı yaşamıştı.

Nuggets'ta 36 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 109-95

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 105-109

New York Knicks-Sacramento Kings: 120-109

Houston Rockets-Golden State Warriors: 110-133

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 102-100





