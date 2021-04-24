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NBA'de Wizards üst üste 7. galibiyetini aldı

24.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off turuna kalma mücadelesi veren Wizards, deplasmanda Thunder'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü.

NBA'de Wizards üst üste 7. galibiyetini aldı

Wizards'ta 37 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt ile oynayan Russell Westbrook bu yıl 28. kez "triple-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Thunder'da Darius Bazley ve Theo Maledon 20'şer sayı ile oynadı.

NETS'TEN 40. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, sahasında Boston Celtics'i 109-104 yenerek 40. galibiyetini elde etti. Nets'te Kyrie Irving 15 sayı, 11 asist ile "double-double" yaparken, Joe Harris 20 sayı üretti.

Celtics'te Jason Tatum'un 38 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptığı performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Miami Heat: 118-103

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 109-104

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 108-102

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 104-109

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 109-129

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-97

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 128-130

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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NBA
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