NBA'den flaş koronavirüs duyurusu

NBA, koronavirüs hakkında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile görüştüklerini belirten bir duyuru yayınladı.
NBA, "Çalışanlarımızın, ekiplerimizin, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın sağlığı ve güvenliği büyük önem taşıyor. Ekiplerimizle koordinasyon yapıyoruz ve koronavirüs üzerindeki CDC ve bulaşıcı hastalık uzmanlarıyla görüşüyoruz ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Maçları ertelemek veya boş arenalarda oynamak gibi acil bir plan ise henüz bulunmuyor.
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