SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer ettiLos Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti

İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
'Son çeyrekte iyi oynadık''Son çeyrekte iyi oynadık'
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti
Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti
Macaristan'da talihsiz gece...
Macaristan'da talihsiz gece...
Dünya rekoru! Fatma Uruk yine yaptı
Dünya rekoru! Fatma Uruk yine yaptı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards
NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards
ÖZET | Baskonia - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 86-68
F.Bahçe Avrupa'da 5. yenilgisini aldı
Andrea Trinchieri: Son çeyrekte iyi oynadık
'Son çeyrekte iyi oynadık'
ÖZET | Aliağa Petkim Spor - Beşiktaş maç sonucu: 82- 72
Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu
ÖZET | Darüşşafaka 91-82 Galatasaray
Galatasaray kötü seriyi kıramıyor
Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu
Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.