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NBA'e transfer olmaya hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı

NBA HABERLERİ  | 29.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi NBA Draft'ına katılacak olan 22 yaşındaki Teshaun Hightower; cinayet ve ağır saldırı gibi birden fazla suçlama sebebiyle gözaltına alındı.

NBA'e transfer olmaya hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı

ABD'nin Georgina eyaletinde yaşayan ve Tulane Üniversitesi'nde okuyan basketbolcu Teshaun Hightower'ın hayatı bir anda tepetaklak oldu. Yeni sezon öncesi NBA Draft'ına katılacak olan 22 yaşındaki sporcu, cinayet, ağır saldırı ve birden fazla suçlamayla geçtiğimiz cumartesi günü tutuklandı.

Henry County polisi, Georgina eyaletinde 8 Nisan'da yaşanan cinayet nedeniyle arananan 6 kişiden birinin Teshaun Hightower olduğunu söyledi. Hightower'ın kardeşi Jeffrey'in de dahil olduğu altı kişiden beşinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"TETİĞİ KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ÇEKTİ"

Genç basketbolcu Teshaun Hightower'ın cinayet gecesi "Tanrı halkımı korusun" şeklinde tweet atması dikkat çekerken, avukat Averick Walker, tetiği Jeffrey Hightower'ın çektiğini ancak bunu kendini savunmak için yaptığını söyledi.

"O masum. Kimseyi vurmadı" diyen avukat Walker, "Bu suçlamaların onu canavar gibi göstermesi çok üzücü ama kesinlikle böyle biri değil. Her şey ortaya çıktığında, silahı ateşleyen kişinin Teshaun'u savunmak için yaptığı görülecek. Kardeşi silahı kendisini savunmak için ateşledi. Kurban elinde silahla evinden çıktı ve ateş etmek için silahını Teshaun'a çevirdi. Bu yüzden kurban hedef oldu" ifadelerini kullandı.

NBA'E GİRECEĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Tulane Ünivertesi, tutuklandığını öğrendiği Hightower'ı acil bir kararla basketbol programından çıkardı. 22 yaşındaki Hightower, cinayet gecesinden 10 gün sonra 18 Nisan'da Twitter'dan yaptığı paylaşımla NBA Draft havuzunda yer aldığını açıklamıştı.

Genç basketbolcu, 2019-20 sezonunda maç başına 15,9 sayı, 4,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamasıyla oynadı.

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