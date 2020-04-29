NBA'e transfer olmaya hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı

ABD'nin Georgina eyaletinde yaşayan ve Tulane Üniversitesi'nde okuyan basketbolcu Teshaun Hightower'ın hayatı bir anda tepetaklak oldu. Yeni sezon öncesi NBA Draft'ına katılacak olan 22 yaşındaki sporcu, cinayet, ağır saldırı ve birden fazla suçlamayla geçtiğimiz cumartesi günü tutuklandı.

Henry County polisi, Georgina eyaletinde 8 Nisan'da yaşanan cinayet nedeniyle arananan 6 kişiden birinin Teshaun Hightower olduğunu söyledi. Hightower'ın kardeşi Jeffrey'in de dahil olduğu altı kişiden beşinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"TETİĞİ KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ÇEKTİ"

Genç basketbolcu Teshaun Hightower'ın cinayet gecesi "Tanrı halkımı korusun" şeklinde tweet atması dikkat çekerken, avukat Averick Walker, tetiği Jeffrey Hightower'ın çektiğini ancak bunu kendini savunmak için yaptığını söyledi.

"O masum. Kimseyi vurmadı" diyen avukat Walker, "Bu suçlamaların onu canavar gibi göstermesi çok üzücü ama kesinlikle böyle biri değil. Her şey ortaya çıktığında, silahı ateşleyen kişinin Teshaun'u savunmak için yaptığı görülecek. Kardeşi silahı kendisini savunmak için ateşledi. Kurban elinde silahla evinden çıktı ve ateş etmek için silahını Teshaun'a çevirdi. Bu yüzden kurban hedef oldu" ifadelerini kullandı.