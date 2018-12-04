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NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

NBA HABERLERİ  | 04.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

NBA'de New York Knicks forması giyen ve FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter'i NBA yok saydı! NBA Avrupa'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, milli basketbolcularımız Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova yer alırken, FETÖ'cü Enes Kanter görselde yer almamasına tepki gösterdi. NBA, yapılan değişiklikle fotoğrafa Enes Kanter'i de ekledi ancak Türk taraftarların sert eleştirileriyle karşılaştı.

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter, bir darbe de NBA'in sosyal medya hesaplarından yedi.

NBA Avrupa'nın resmi Instagram hesabı, 'NBA'deki yetenekli Türk oyunculardan hangisi şu ana kadar daha iyi bir sezon geçiriyor?' mesajını paylaştı ancak mesaja eklenen fotoğrafta Enes Kanter'e yer verilmedi.

Türk pasaportu iptal edilen FETÖ mensubu Enes Kanter, sosyal medyadan bu paylaşıma tepki gösterdi ve NBA'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çekindiği için kendisini Türk oyuncu olarak göstermediğini iddia etti.

NBA YÖNETİMİNDEN TEPKİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

NBA yönetimi ise daha sonra bu paylaşımı kaldırarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter'i de milli basketbolcularımızla aynı görsele ekleyerek yeni bir paylaşım yaptı.

Yapılan bu paylaşım ise Türk NBA severler tarafından sert bir dille eleştirildi ve Enes Kanter'in terör örgütüne mensup olduğuna vurgu yapıldı ancak NBA yönetimi paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
NBA enes kanter

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fetöcükerle yemek yiyene bir şey yok bylock kullanan siyasetci yok iki tane garibanı fetöcü yaptını yargılayın bakalım
nba de fetöcü
türk değilki türk takımına kendini koyduruyor enes türk değilsin bunu akılsız kafana koy artık.bizim milli takımdada olamazssın..
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