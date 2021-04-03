NBA lideri Jazz evinde peş peşe 21. maçını kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin ve Batı Konferansı'nın zirvesindeki Jazz, Bulls'u mağlup ederek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

Jazz'da Donovan Mitchell 26 sayı, 5 asist, Rudy Gobert 19 sayı, 13 ribaunt, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 19 sayı üretti. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı. Bulls'ta Thaddeus Young'ın 25 sayı, 7 ribaunt ve Zavh LaVine'in 23 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS, TRAİL BLAZERS'I GİANNİS'İN 47 SAYISIYLA YENDİ

Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers deplasmanından 127-109 galip ayrıldı.

Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 21'de 18 isabetle attığı 47 sayının yanı sıra 12 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. Jrue Holiday 22 sayı, 10 asist, Khris Middleton da 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Antetokounmpo, Wilt Chamberlain (1967) ve Mike Woodson'dan (1983) sonra NBA tarihinde yüzde 85 veya üstü saha içi isabetiyle 45 sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu. Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 5 asist, C.J. McCollum ve Robert Covington 18'er sayıyla mücadele etti.