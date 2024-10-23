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NBA tarihinde bir ilk yaşandı! LeBron James ile oğlu Bronny James aynı sahada...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.10.2024 10:23
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NBA tarihinde bir ilk yaşandı. LeBron James ile oğlu Bronny James'in yan yana oynadığı maçta Lakers, Timberwolves'u 110-103 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

NBA tarihinde bir ilk yaşandı! LeBron James ile oğlu Bronny James aynı sahada...

NBA'de LA Lakers, Minnesota Timberwolves'u 110-103 yenerek sezona evinde iyi bir giriş yaptı. LeBron James ile oğlu Bronny James ilk kez bir NBA maçında sahayı paylaşarak tarihe geçti. 39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak 2.5 dakika sahada kaldı.

LEBRON'DAN 16 SAYI

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LeBron 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı 16 ribaund 4 asist 1 top çalma 3 blok ile galibiyeti getirdi. Rui Hachimura 18 sayı 5 ribaund 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı 9 ribaund 4 asist ile etkili oldu.

Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı 6 ribaund 3 asist, Julius Randle 16 sayı 9 ribaund 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
NBA LeBron James
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