Ersan İlyasova yıldızlaştı, Bucks kazandı

Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu. Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan'ın rekorunu ele geçirdi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 119-110

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 120-98

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-113

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 88-94

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 117-116 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 116-81

Washington Wizards-New York Knicks: 100-107

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 108-98

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 136-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-141

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-100

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 110-112

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 120-128

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 107-120

(AA)

