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  4. Ersan İlyasova yıldızlaştı, Bucks kazandı

Ersan İlyasova yıldızlaştı, Bucks kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'i 111-100 mağlup ettiği karşılaşmayı 17 sayı, 14 ribauntla tamamladı.

Ersan İlyasova yıldızlaştı, Bucks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 111-100 mağlup etti.

NBA'e 14 maçla devam edildi. Takımı Bucks'ın Magic'i 111-100 yendiği mücadelede 26 dakika 35 saniye süre alan Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun görev yapmadığı karşılaşmada sezonun 29. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Khris Middleton 21, George Hill ve Robin Lopez 17'şer sayı attı. Magic'te Evan Fournier'nin 23, Nikola Vucevic'in 21 sayısı sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Miami Heat'e konuk olduğu ve uzatmada 117-116 kaybettiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman ise deplasmanda 94-88 kazandıkları Minnesota Timberwolves mücadelesini 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle noktaladı.

DONCİC, JORDAN'IN REKORUNU KIRDI

Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic, deplasmanda Golden State Warriors'ı 141-121 yendikleri karşılaşmada 31 sayı, 15 asist, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu. Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan'ın rekorunu ele geçirdi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 119-110

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 120-98

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-113

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 88-94

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 117-116 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 116-81

Washington Wizards-New York Knicks: 100-107

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 108-98

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 136-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 121-141

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-100

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 110-112

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 120-128

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 107-120

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ersan ilyasova milwaukee bucks NBA orlando magic

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