SPOR
  4. NBA'de Houston Rockets ve Los Angeles Lakers, rakiplerini yıldızlarıyla yendi

NBA'de Houston Rockets ve Los Angeles Lakers, rakiplerini yıldızlarıyla yendi

NBA HABERLERİ  | 04.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Houston Rockets'a 118-108 yenildi.

NBA'de Houston Rockets ve Los Angeles Lakers, rakiplerini yıldızlarıyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Houston Rockets'a 118-108 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 10 sayı farkla geçerek sezonun 24. galibiyetine imza attı.

Konferansında 4. sırada yer alan Rockets'ta Harden 44 sayı, 11'er ribaunt ve asist, Clint Capela 30 sayı ve 14 ribaunt, Russell Westbrook ise 20 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 14'üncü mağlubiyetini yaşayan Sixers'ta Ben Simmons 29 sayı, 13 ribaunt ve 11 asist, Tobias Harris 24 sayı, Joel Embiid 20 sayı ve 12 ribaunt, oyuna sonradan girerek 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 8 sayı, birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.

LAKERS'I ANTHONY DAVİS TAŞIDI

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, üst üste 4'üncü, toplamda ise 28'inci galibiyetini, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 123-113 mağlup ederek aldı. Lakers'ta all-star oyunculardan Anthony Davis 46 sayı ve 13 ribaunt, LeBron James 17 sayı, 15 asist ve 8 ribauntla galibiyette etkili olurken, Danny Green ise 25 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 24. kez kaybeden Pelicans'ta Lonzo Ball 23, Brandon Ingram 22 sayı, Derrick Favors ise 15 sayı ve 14 ribauntluk performans sergiledi. NBA'de yarın 11 maç yapılacak.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 103-122

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 109-106

Orlando Magic-Miami Heat: 105-85

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 118-108

Phoenix Suns-New York Knicks: 120-112

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 123-113

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: Türk yüzmesini ihya ve inşa ediyoruzYüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: Türk yüzmesini ihya ve inşa ediyoruz
İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durduİstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi furkan korkmaz houston rockets NBA los angeles lakers new orleans pelicans

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Galatasaray transfer bombalarını patlattı!

Galatasaray transfer bombalarını patlattı!

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması

G.Saray'dan Arda Turan transferine veto!

G.Saray'dan Arda Turan transferine veto!

Fransız futbolcu hayatını kaybetti

Fransız futbolcu hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Lakers kazandı, LeBron tarihe geçti

Lakers kazandı, LeBron tarihe geçti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cedi Osman'ın 18 attı, Cavaliers kazandı

Cedi Osman'ın 18 attı, Cavaliers kazandı

Aaron Jackson, Maccabi'de

Aaron Jackson, Maccabi'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Houston Rockets ve Los Angeles Lakers, rakiplerini yıldızlarıyla yendi

NBA'de Houston ve Lakers yıldızlarıyla kazandı

Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi

Eski NBA Başkanı David Stern hayatını kaybetti

Eski NBA Başkanı hayatını kaybetti

NBA'de Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı

Bucks, üst üste 4. galibiyetini aldı

Cedi Osman'dan Toronto Raptors potasına 14 sayı

Cedi Osman'dan Toronto'ya 14 sayı

Ersan coştu, Bucks kazandı

Ersan coştu, Bucks kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.