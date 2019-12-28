Milwaukee, Ersan'ın üstün performansıyla kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 28. galibiyetini, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 26 sayı farkla yenerek aldı.

Bucks'ta oyuna ilk 5'te başlayarak 24 dakikada sahada kalan Ersan İlyasova, 18 sayı ve 17 ribauntluk performansıyla double-double yaparak bu sezonki en iyi istatistiklerine ulaştı. Khris Middleton 23 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Brook Lopez ise 19 sayıyla oynadı. Bu sezon 26. kez kaybeden ve üstü üste 9. yenilgisini alan Hawks'ın en skorer oyuncusu, 20 sayı üreten Allen Crabbe oldu.

CEDİ OSMAN'DAN 10 SAYI

Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'ı takibini sürdüren Boston Celtics, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 129-117'lik skorla geçerek sezonun 22. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 5. maçını kazanarak konferansında ikinci sırada yer alan Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Bu sezon 22. kez kaybeden Cavaliers'ta Kevin Love 30 sayı ve 7 ribaunt, Collin Sexton 21, Kevin Porter 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, birer blok ve top çalmalık performans sergiledi.