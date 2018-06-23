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Ndiaye: Galatasaray'ı çok özledim

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cimbom'a dönme ihtimali bulunan Badou Ndiaye, Dünya Kupası için gittiği Rusya'da açıklamalarda bulundu.

Ndiaye: Galatasaray'ı çok özledim

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Senegalli futbolcu, “Galatasaray benim ailem ve evim. Onları çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemek istiyorum. Transferimle ilgili durumu açıkçası bilmiyorum. Ama göreceğiz. Her şey olabilir” dedi.

Galatasaray’ın geçen sezon Stoke City’ye gönderdiği Badou Ndiaye, yeniden Cim-Bom’a dönüşünün mümkün olduğunu ancak şu anda netleşen bir durumun bulunmadığını söyledi.

Senegal Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası için Rusya’da bulunan başarılı futbolcunun, İngiliz ekibinin küme düşmesi sonrasında Galatasaray’a dönme ihtimali belirmişti. Sarı-kırmızılı teknik heyetin de beğendiği futbolcu, Milliyet'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunu gösterdi.

Cimbom’un eski futbolcusu şu ifadeleri kullandı:

“Herkes benim Türkiye’yi ne kadar sevdiğimi biliyor. Galatasaray benim ailem ve evim... Onları çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemek istiyorum. Gelen destek mesajları için teşekkür ediyorum. Doğal olarak bana Galatasaray’a transferimi soracaksın. Bununla ilgili son durumu açıkçası bilmiyorum. Ben de çıkan haberleri bazen okuyorum. Arkadaşlarım bana bu haberleri gönderiyor. Ama göreceğiz. Her şey olabilir.”

‘Yeni başlıyor’

Senegal’in Polonya ile oynadığı ilk grup maçında süre alamayan futbolcu, kupadaki şanslarını da değerlendirerek, “Polonya gerçekten çok iyi ve güçlü bir takım. Biz de öyleyiz ve bunu gösterdik. Ama kupa daha yeni başlıyor. Önümüzde iki maç ve sonrasında elemeler olacak. Bu şekilde devam etmeliyiz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Badou N'diaye

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