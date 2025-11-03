Mynet Trend

Ne başı var ne de kolları: Denizden çıkarıldı! Ceset hakkında tek bir bilgi bile yok

Dover açıklarında bulunan başsız ve elleri olmayan dalgıç cesedi, kimliği ve ölüm nedeni hâlâ bilinmeyen gizemli bir vaka olarak kayıtlara geçti.

Çiğdem Sevinç

Şubat 1992’de Dover açıklarında çalışan bir tarama gemisi, denizden eski bir dalış tulumu çıkardı. Ancak tulumu açtıklarında içinden başsız, boyunsuz ve elleri olmayan bir erkek iskeleti çıktı.

İskeletin kimliği ve ölüm nedeni anlaşılamadı. Yapılan incelemelerde cesedin 2 ila 5 yıldır suda olduğu belirlendi. Diş ve parmak izi gibi kimlik tespit yöntemleri kullanılamadı. Dalış tulumu ise 1985’te Norveç’te üretilmişti, ancak kim tarafından alındığı bulunamadı.

İŞÇİ Mİ, AJAN MI?

Olayla ilgili tüm teoriler araştırıldı; Kanal Tüneli inşaatında kaybolan işçiler veya Soğuk Savaş dönemi ajanları gibi ihtimaller gündeme geldi, fakat hiçbir sonuca ulaşılamadı.

1993’te yapılan otopsi ve soruşturma sonrası ölüm nedeni belirlenemedi ve cesede numaralı bir mezar verildi. Gizem hâlâ çözülmüş değil.

Aynı yıl Ekim ayında Dover açıklarında bir başka dalgıç cesedi bulundu; kimliği hâlâ bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
deniz ceset
