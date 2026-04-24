Ne deneyim be de eğitim arıyorlar! Avrupa'da 7 bin euroluk iş ilanı

Sosyal medyada hızla yayılan bir ilan, kullanıcıların ilgisini çekti. Yoğun ilginin sebebi aranılan şaşırtıcı özellikler oldu. İddiaya göre Norveç’te balıkçı gemilerinde görev alacak personeller için oldukça cazip şartlar sunuluyor.

MAAŞ VE İMKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan bilgilere göre gemide çalışan personelin maaşının 7 bin euro, karada bulunduğu dönemde ise 4 bin 500 euro olduğu öne sürüldü. Ayrıca lojman, ısınma ve yemek gibi temel ihtiyaçların da işveren tarafından karşılandığı belirtildi.

İlanın en dikkat çeken detaylarından biri ise çalışma sistemi oldu. Buna göre çalışanlar 1 ay çalışıp 1 ay ücretli izin yapabiliyor. Bu süreçte izin dönemini farklı ülkelerde geçirme imkanı sunulması da dikkat çekti.

EĞİTİM DE ONLARDAN

İlanda, başvuru yapacak adaylar için gerekli eğitimin işveren tarafından sağlanacağı ifade edildi. Ancak işin fiziksel olarak zor olması nedeniyle “güçlü adaylar” tercih edileceği vurgulandı.