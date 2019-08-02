Ne desek bilemedik! Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

Kimse bırakmıyor ki bir masada oturup yemeğimizi yiyelim... Etrafımızdaki her şey gibi restoranlarda değişti ve sunum adı altında farklı 'şeyler' ortaya çıktı. Sizin bu enteresan sunum ve farklılaşma çabası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

İlk görüntü aslında mantık çerçevesinin dışına çıkmamış durumda :) Restoranda satılan brownie'lere renkli stickerlar yapıştırılmış. Bu renkli yapışkanlar brownie'lerin tepsinin neresinde olduklarını belirtiyor.



Yeşil: Kenar

Mor: Köşe

Kırmızı: Orta

Her bir yerine kek kırıntıları dağılmış gibi duran tabaklar. Gerçekten beğenmedik, pis gibi duruyorlar.

Bu lavabo bir suşi restoranına ait. Yemek öncesi ve sonrası olarak 2 farklı sabun bırakılmış. Kokusuz olanıyla yemekten önce eller yıkanıyor, kokulu olanıyla da yemekten sonra.

Mantık bunun neresinde?



Gerçekten işe yarar bir sunum dostlar. Artık ketçap dökmek için dakikalarca uğraşmaya gerek yok!

Devrilmeyi bekleyen bardaklar...

Bu restoranda alkolmetre var. Restorandan çıkarken alkol durumunu ölçmek için ölçüm yapılıyor. Amaç güvenli yolculuk sağlamak.