YEMEK

Ne desek bilemedik! Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Farklılıkları severiz tabii ama bu restoranlar işi biraz abartmamış mı sizce de?

Ne desek bilemedik! Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

Kimse bırakmıyor ki bir masada oturup yemeğimizi yiyelim... Etrafımızdaki her şey gibi restoranlarda değişti ve sunum adı altında farklı 'şeyler' ortaya çıktı. Sizin bu enteresan sunum ve farklılaşma çabası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

İlk görüntü aslında mantık çerçevesinin dışına çıkmamış durumda :) Restoranda satılan brownie'lere renkli stickerlar yapıştırılmış. Bu renkli yapışkanlar brownie'lerin tepsinin neresinde olduklarını belirtiyor.

brovnş
Yeşil: Kenar
Mor: Köşe
Kırmızı: Orta

Her bir yerine kek kırıntıları dağılmış gibi duran tabaklar. Gerçekten beğenmedik, pis gibi duruyorlar.

kek

Bu lavabo bir suşi restoranına ait. Yemek öncesi ve sonrası olarak 2 farklı sabun bırakılmış. Kokusuz olanıyla yemekten önce eller yıkanıyor, kokulu olanıyla da yemekten sonra.

lavabo

Mantık bunun neresinde?
musluk

Gerçekten işe yarar bir sunum dostlar. Artık ketçap dökmek için dakikalarca uğraşmaya gerek yok!

ketçap

Devrilmeyi bekleyen bardaklar...

bardakkk

Bu restoranda alkolmetre var. Restorandan çıkarken alkol durumunu ölçmek için ölçüm yapılıyor. Amaç güvenli yolculuk sağlamak.

alkol

Ne kadar da düşünceli bir restoran! Yemek yerken saçlar tabağa girmesin diye önlem olarak masada toka servis ediyorlar.

saç

Sadece soruyoruz: NEDEN?
kase

Bu restoranda yemek siparişi verdikten sonra kum saatini ters çeviriyorsunuz. Kum saati dolana kadar yemek siparişiniz gelmek zorunda.

kum saati

Restoran lavabosunda bu kapı kolu aşağıda. Sebebi ise konukların ellerini tıkadıktan sonra tekrar kirlenmesini istemedikleri için kapı kolunu ayakla açılabilecek yere yerleştirmişler.

kapıkolu

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