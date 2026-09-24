Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1,5 asırdır suyun gücüyle dönen tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyor. Yeşiltaş köyünde çağlayan derenin kenarında bulunan değirmende buğday, mısır ve bulgur öğütülürken, ailesinden kalan değirmeni 47 yıldır işleten 67 yaşındaki Hüseyin Kartal, dedesinin vasiyetini yerine getirerek asırlık mesleği yaşatıyor.

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde bulunan değirmen, asırlardır suyun gücüyle dönüyor.

Asırlık çınar ağacının gölgesinde bulunan su değirmeninin taşları, yıllardır köylülerin getirdiği buğday, mısır ve bulguru geleneksel yöntemlerle öğütüyor.

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor 1

Değirmen yalnızca Yeşiltaş köylülerine değil, Dağlıca bölgesindeki diğer köylülere de hizmet veriyor. Yaklaşık 1,5 asır önce yapıldığı belirtilen değirmeni ailesinden devralan Hüseyin Kartal, 47 yıldır burada çalışıyor.

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor 2

"KÖYÜMÜZ İÇİN BİR ESERDİR"

Su değirmeninde öğütülen ürünlerin doğallığını koruduğunu belirten Hüseyin Kartal, "Burada bulgur, buğday ve mısır öğütüyoruz. Atalarımızdan bize kaldı. Bunun en büyük özelliği; unu yakmaması ve doğallığını bozmaması. Su ile döndüğü için kepekli unu bozmadan tamamen doğal şekilde öğütüyor. Bu değirmen dededen kalmadır. Dedem çalıştırdı, ondan babama geçti. Babam vefat ettikten sonra amcalarıma geçti. Mesleği amcalarımdan öğrendim. Amcam da vefat ettikten sonra değirmenin başına ben geçtim. Yaklaşık 47 yıldır da ben çalıştırıyorum. Burada mısır, buğday ve bulgur gibi öğütülebilecek her şeyi un haline getiriyoruz. Hakkari bölgesinde bununla birlikte birkaç tane daha vardı. Onlar da bozuldu. Sadece bu kaldı. Bu da bölgemiz ve köyümüz için bir eserdir. İnşallah hep devam eder" dedi.

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor 3

AİLEDEN KALAN MİRAS

Değirmende geçmişte daha yoğun üretim yaptıklarını anlatan Kartal, köyde çiftçilik yaptığını ve bunun yanında su değirmenini işlettiğini anlattı. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile geleneksel su değirmenlerinin giderek azaldığını belirten Kartal, şimdi 25-30 teneke un öğüttüklerini ifade etti. Bir tenekenin yaklaşık 15 kilo geldiğini ve öğütülen her tenekeden 1 kilo aldığını anlatan Kartal, değirmenin kendisi için yalnızca bir geçim kaynağı olmadığını, aynı zamanda ailesinden kalan bir miras olduğunu söyledi.

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor 4

47 YILDIR DEĞİRMENİN BAŞINDA 9 ÇOCUĞUNU OKUTTU

Hüseyin Kartal, değirmeni işletirken bir yandan da çocuklarını büyütüp okuttuğunu belirtti. 5'i erkek 4'ü kız 9 çocuğu olduğunu söyleyen Kartal, çocuklarının tamamını okutmayı başardığını, bir çocuğunun üniversiteyi bitirdiğini, diğerlerinin kent merkezinde çalıştığını dile getirdi. 47 yıldır değirmenin başında olan Kartal, çocuklarının da değirmeni sahiplenerek gelecek kuşaklara aktarmasını istediğini söyledi.

Ne elektrik ne motor: 150 yıldır suyun gücüyle çalışıyor 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
86 bin yıl öncesinin gizemi: Yıllar önce kendi kendine kapanmıştı86 bin yıl öncesinin gizemi: Yıllar önce kendi kendine kapanmıştı
Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.