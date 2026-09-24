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Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!

Meta, Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics modellerinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’de satışa sunulacağını açıkladı.

Enes Çırtlık

Şirketin açıklamasına göre Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics modellerinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’de satışa sunulacak.

Akıllı gözlükler, Türkiye ile birlikte Polonya, Portekiz, İsrail, Güney Afrika, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Yeni Zelanda, Malezya ve Filipinler’de de kullanıcılarla buluşacak.

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor! 1

Meta, söz konusu ürünlerin kesin satış tarihleri ve Türkiye fiyatlandırmasına ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşmadı.

YENİ AKILLI GÖZLÜKLER TANITILDI

Şirket; Meta Connect 2026 etkinliği kapsamında Ray-Ban Meta Audio, Ray-Ban Meta (Gen 3), yeni Meta VR Glasses gibi yeni ürünlerini de duyurdu.

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Türkiye akıllı gözlük Meta
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