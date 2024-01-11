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  4. Ne Gemiler Yaktım'ın güzeli Devrim Özkan sevenlerini korkuttu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ne Gemiler Yaktım'ın güzeli Devrim Özkan sevenlerini korkuttu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

11.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Devrim Özkan sevenlerini korkuttu. Şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde 'Fidan Sezai' karakterini canlandıran Devrim Özkan, hasta oldu. Set karavanından paylaşım yapan ünlü isim sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Rüya, Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo ve son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisnde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde hayat verdiği 'Fidan Sezai' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Devrim Özkan paylaşım

Son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu sevenlerini korkuttu. Özkan, grip salgınına yakalandığını duyurdu. Set karavanından fotoğrafını paylaşan Özkan, "Salgından nasibimizi aldık" dedi.

Devrim Özkan 2

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkilerine son vermişti.

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