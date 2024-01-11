Ne Gemiler Yaktım'ın güzeli Devrim Özkan sevenlerini korkuttu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Rüya, Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo ve son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisnde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde hayat verdiği 'Fidan Sezai' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu sevenlerini korkuttu. Özkan, grip salgınına yakalandığını duyurdu. Set karavanından fotoğrafını paylaşan Özkan, "Salgından nasibimizi aldık" dedi.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkilerine son vermişti.







