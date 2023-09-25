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  4. Ne gol ne asist! Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Sarı-Kırmızılılar'ı bin pişman etti

Ne gol ne asist! Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Sarı-Kırmızılılar'ı bin pişman etti

25.09.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu forma giydiği 214 dakikada gol ya da asist katkısı yapamazken taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...

Cedric Bakambu

Cedric Bakambu

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da kadroya katılan isimlerden biri de Cedric Bakambu olmuştu.

NE GOL, NE ASİST

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Büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 74 dakika süre verdiği deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 140 dakika süre aldı. Toplamda 214 dakika sahada kalan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

BURUK FORMAYI ALDI

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Molde maçında da net fırsatlar kaçıran ve taraftarın tepkisini çeken Bakambu, teknik heyetten de şu ana kadar geçer not alamadı. Son olarak 4. haftadaki Gaziantep FK maçında sadece 10 dakika oynayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bakambu, Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.

2 YIL KONTRATI VAR

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Al Nassr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Bakambu ile Cimbom arasındaki sözleşme 2025 yılına kadar devam ediyor. Bakambu, Galatasaray'da her bir sezon için 1.5 milyon Euro gelir elde edecek.

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