Ne gol ne asist! Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Sarı-Kırmızılılar'ı bin pişman etti

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da kadroya katılan isimlerden biri de Cedric Bakambu olmuştu.

NE GOL, NE ASİST

Büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 74 dakika süre verdiği deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 140 dakika süre aldı. Toplamda 214 dakika sahada kalan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

BURUK FORMAYI ALDI

Molde maçında da net fırsatlar kaçıran ve taraftarın tepkisini çeken Bakambu, teknik heyetten de şu ana kadar geçer not alamadı. Son olarak 4. haftadaki Gaziantep FK maçında sadece 10 dakika oynayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bakambu, Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.

2 YIL KONTRATI VAR

Al Nassr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Bakambu ile Cimbom arasındaki sözleşme 2025 yılına kadar devam ediyor. Bakambu, Galatasaray'da her bir sezon için 1.5 milyon Euro gelir elde edecek.

