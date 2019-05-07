Ne işe yaradığını duyunca hemen gidip alacaksınız!

Her gün saç spreyi kullanmasanız bile, muhtemelen sadece özel günler için evinizde bir şişe bulunduruyorsunuzdur. Ancak, saç spreyinin saçınızı şekillendirmenin yanı sıra, başka birçok yararı olduğunu biliyor muydunuz? Bu haberi okumaya devam ettiğinizde; bu ucuz, çok işlevli ve kullanımı kolay şeyi güzellik zenginliklerinden alıp denemek isteyeceksiniz.

Saç spreyi kullanmanın hayatınızı kolaylaştıracak 16 yaratıcı yolunu bir araya getirdik. İşte o yollar...

16. Kaşlarınızı sabitlemek ve şekillendirmek için eski maskaranızın ucuna biraz saç spreyi sıkın.

15. İğneden geçirmeden önce ipliğin ucuna püskürtün.

14. Pantolonunuzun fermuarının aşağı kaymasını önleyin.

13. Çocuklarınızın çizimlerini koruyun ve onlara tebeşir sanatının bulaşmasını önleyin.

12. Uzun süre güzel ve tozsuz görünmelerini sağlamak için perdelerinize sprey sıkın.

11. Mürekkep lekelerini çamaşırlarınızdan çıkarmak için, üzerlerine saç spreyi sıkın, birkaç dakika bekletin, ardından çamaşır makinenize koyun ve normal şekilde yıkayın.

10. Tel tokalarınıza daha iyi bir tutuş sağlayın ve saçlarınızdan kaymalarını önleyin.

9. Ayakkabı boyasının ömrünü uzatın.

8. Elbisenizdeki statik sarılmadan kurtulun.

7. Tüyleri ve saçları saç spreyi sıkılmış bir havluyla çamaşırlarınızdan çıkarın.

6. Spordan önce tayt ve çoraplarınızı giymeden biraz saç spreyi püskürtün ve böylece kayıp düşmeyi önleyin.

5. Ojeli tırnaklarınızı birkaç dakika içinde kurutun.

4. Yerinde durmayan bir vidayı sabitleyin.

3. Ayaklarınızın aşağı kaymasını önleyin veya topuklularla rahat yürüyün.

2. Çiçeklerin yapraklarının ve saplarının saç spreyi kullanarak daha uzun süre canlı kalmasını sağlayın.

1. Ayakkabı bağlarının çözülmesini önleyin.



